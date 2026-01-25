У Києві досі без тепла понад 1600 багатоповерхівок — Кличко

Внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури напередодні без опалення знову опинилися майже 6 тисяч будинків.

фото: ДСНС

У Києві без опалення залишається 1676 багатоповерхових будинків після вчорашньої масованої атаки РФ, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, з вечора, 24 січня, комунальники та енергетики відновили подачу теплоносія в понад 1600 будинків. І продовжують працювати, щоб повернути опалення в оселі киян.

Кличко повідомив, що внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури напередодні без опалення знову опинилися майже 6 тисяч будинків. Більшість із них раніше вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

