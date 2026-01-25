  1. В Україні

Як отримати статус багатодітної сім’ї та які пільги він дає

12:27, 25 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Багатодітні сім’ї в Україні можуть скористатися передбаченими законом пільгами та державною соціальною підтримкою.
Як отримати статус багатодітної сім’ї та які пільги він дає
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Держава гарантує багатодітним родинам соціальний захист, визначивши на законодавчому рівні процедуру набуття відповідного статусу та перелік пільг для батьків і дітей. Міністерство юстиції України пояснює, як оформити статус багатодітної сім’ї та якими видами державної підтримки можна скористатися.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Які сімї вважаються багатодітними

Сім’я вважається багатодітною, якщо чоловік та жінка перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають та виховують трьох і більше дітей, у тому числі – одного з подружжя.

Цей же статус матиме й родина, в якій один батько чи мати проживає разом з трьома і більше дітьми та виховує їх самостійно.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення навчання.

Як підтвердити статус багатодітної сім’ї

Статус багатодітної сім’ї підтверджується посвідченням, яке видається уповноваженими органами місцевої влади та центрами надання адміністративних послуг.

Для його оформлення подається заява та, зокрема, такі документи:

- фотокартка одного з батьків;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

- копії паспортів батьків;

- документи, що підтверджують проживання та виховання дітей (у разі повторного шлюбу або окремого проживання);

- довідка із закладу освіти – для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються;

- посвідка на постійне проживання – для іноземців та осіб без громадянства.

Які пільги надаються багатодітним сімям

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» багатодітні сім’ї мають право, зокрема, на:

- 50% знижку на оплату житла в межах встановлених норм;

- 50% знижку на оплату комунальних послуг та скрапленого газу;

- 50% знижку на вартість палива для будинків без центрального опалення.

Пільги надаються за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує граничного рівня, визначеного для податкової соціальної пільги.

Пільги для дітей із багатодітних сімей

Діти мають право на:

- безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів;

- щорічні медичні огляди та диспансеризацію;

- першочергове медичне обслуговування та госпіталізацію;

- безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті;

- безоплатні послуги з оздоровлення та відпочинку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

Спортивні обʼєкти тепер будуть здавати у погодинну оренду: що змінює новий закон

Державні та комунальні заклади тепер можуть надавати спортоб’єкти у користування на короткий час без укладання оренди.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]