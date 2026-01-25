Як отримати статус багатодітної сім’ї та які пільги він дає

Багатодітні сім’ї в Україні можуть скористатися передбаченими законом пільгами та державною соціальною підтримкою.

Держава гарантує багатодітним родинам соціальний захист, визначивши на законодавчому рівні процедуру набуття відповідного статусу та перелік пільг для батьків і дітей. Міністерство юстиції України пояснює, як оформити статус багатодітної сім’ї та якими видами державної підтримки можна скористатися.

Які сім’ї вважаються багатодітними

Сім’я вважається багатодітною, якщо чоловік та жінка перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають та виховують трьох і більше дітей, у тому числі – одного з подружжя.

Цей же статус матиме й родина, в якій один батько чи мати проживає разом з трьома і більше дітьми та виховує їх самостійно.

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти віком до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою освіти у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення навчання.

Як підтвердити статус багатодітної сім’ї

Статус багатодітної сім’ї підтверджується посвідченням, яке видається уповноваженими органами місцевої влади та центрами надання адміністративних послуг.

Для його оформлення подається заява та, зокрема, такі документи:

- фотокартка одного з батьків;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- копія свідоцтва про шлюб (за наявності);

- копії паспортів батьків;

- документи, що підтверджують проживання та виховання дітей (у разі повторного шлюбу або окремого проживання);

- довідка із закладу освіти – для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються;

- посвідка на постійне проживання – для іноземців та осіб без громадянства.

Які пільги надаються багатодітним сім’ям

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» багатодітні сім’ї мають право, зокрема, на:

- 50% знижку на оплату житла в межах встановлених норм;

- 50% знижку на оплату комунальних послуг та скрапленого газу;

- 50% знижку на вартість палива для будинків без центрального опалення.

Пільги надаються за умови, що середньомісячний дохід на одного члена сім’ї не перевищує граничного рівня, визначеного для податкової соціальної пільги.

Пільги для дітей із багатодітних сімей

Діти мають право на:

- безоплатне отримання ліків за рецептами лікарів;

- щорічні медичні огляди та диспансеризацію;

- першочергове медичне обслуговування та госпіталізацію;

- безоплатний проїзд у міському та приміському транспорті;

- безоплатні послуги з оздоровлення та відпочинку.

