Як захистити свої права у сфері держреєстрації: актуальні правила

Мін’юст запровадив оновлений механізм розгляду скарг: строки, повноваження та порядок подання.

Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило, як захистити свої права у сфері держреєстрації.

Так, із січня 2026 року у сфері державної реєстрації запрацював оновлений механізм розгляду скарг — простіший, прозоріший і чітко врегульований законом. Ознайомлення з ключовими змінами допоможе ефективно захистити свою власність і бізнес.

Згідно з наказом Дніпровського міжрегіонального управління Мін’юсту утворено Комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка відтепер здійснює повноваження замість Колегії. Комісія розглядає скарги з урахуванням вимог законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та «Про адміністративну процедуру».

Хто може подати скаргу

Подати скаргу може особа, чиї права порушено, або її уповноважений представник. Звернення подається поштою або електронною поштою з накладенням кваліфікованого електронного підпису. Учасниками адміністративного провадження є скаржник, суб’єкт оскарження та інші залучені особи.

Які скарги розглядає Комісія

Комісія розглядає скарги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також у сфері державної реєстрації юридичних осіб, ФОП і громадських формувань. Її компетенція поширюється на Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області.

Під час дії воєнного стану розгляд скарг здійснюється без участі учасників адміністративного провадження. Водночас відповідно до статті 32 Закону України «Про адміністративну процедуру» не пізніше ніж за 7 днів до засідання Комісії на офіційному вебсайті управління оприлюднюється інформація про дату розгляду скарги.

Строки подання та розгляду скарг

Законодавство встановлює чіткі часові межі для звернення:

нерухомість — протягом двох місяців з дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав.

бізнес (юридичні особи, ФОП, громадські формування) — протягом одного року з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

Скарга розглядається не більше одного місяця з дня її надходження. У разі необхідності строк розгляду може бути продовжений, однак загальний термін не перевищує 45 календарних днів.

Закінчення строку розгляду не є підставою для автоматичного задоволення скарги.

