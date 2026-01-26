Как защитить свои права в сфере госрегистрации: актуальные правила

Минюст внедрил обновленный механизм рассмотрения жалоб: сроки, полномочия и порядок подачи.

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило, как защитить свои права в сфере государственной регистрации.

Так, с января 2026 года в сфере государственной регистрации начал действовать обновленный механизм рассмотрения жалоб — более простой, более прозрачный и четко урегулированный законом. Ознакомление с ключевыми изменениями поможет эффективно защитить свою собственность и бизнес.

Согласно приказу Днепровского межрегионального управления Минюста образована Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, которая отныне осуществляет полномочия вместо Коллегии. Комиссия рассматривает жалобы с учетом требований законов Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований» и «Об административной процедуре».

Кто может подать жалобу

Подать жалобу может лицо, чьи права нарушены, или его уполномоченный представитель. Обращение подается почтой или электронной почтой с наложением квалифицированной электронной подписи. Участниками административного производства являются заявитель, субъект обжалования и другие привлеченные лица.

Какие жалобы рассматривает Комиссия

Комиссия рассматривает жалобы в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество, а также в сфере государственной регистрации юридических лиц, ФОП и общественных формирований. Ее компетенция распространяется на Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области.

Во время действия военного положения рассмотрение жалоб осуществляется без участия участников административного производства. В то же время в соответствии со статьей 32 Закона Украины «Об административной процедуре» не позднее чем за 7 дней до заседания Комиссии на официальном вебсайте управления обнародуется информация о дате рассмотрения жалобы.

Сроки подачи и рассмотрения жалоб

Законодательство устанавливает четкие временные рамки для обращения:

недвижимость — в течение двух месяцев со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении своих прав.

бизнес (юридические лица, ФОП, общественные формирования) — в течение одного года со дня принятия решения, совершения действия или допущения бездействия.

Жалоба рассматривается не более одного месяца со дня ее поступления. В случае необходимости срок рассмотрения может быть продлен, однако общий срок не превышает 45 календарных дней.

Окончание срока рассмотрения не является основанием для автоматического удовлетворения жалобы.

