  1. В Україні

Чи треба платити ПДФО з підйомної допомоги військовим при переведенні — відповідь ДПС

15:51, 26 січня 2026
Підйомна допомога, яку військовослужбовець отримує під час переїзду до іншого населеного пункту для проходження служби, вважається частиною його місячного доходу.
Податкова служба у Черкаській області роз’яснила, чи утримується ПДФО з підйомних, які виплачуються військовим при зміні місця служби.

Зазначається, що згідно з п. 3 ст. 9-1 Закону України від 20.12.1991 №2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» із змінами та доповненнями (далі – Закон №2011) при переїзді військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також тих, хто перебуває на кадровій військовій службі та військовій службі за призовом осіб офіцерського складу, на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини їм виплачується підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відс. місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб визначено розд. ІV Податкового кодексу України, в якому не передбачено звільнення від обкладання податком на доходів фізичних осіб грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, крім сум грошового або майнового утримання чи забезпечення військовослужбовців строкової служби (у тому числі осіб, що проходять альтернативну службу), передбачених законом, які виплачуються з бюджету чи бюджетною установою.

Відповідно до п. 168.5 ПКУ суми податку на доходи фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції а також визначених Законом №2011 членами сім’ї, батьками, утриманцями загиблого (померлого) військовослужбовця, у зв’язку з виконанням обов’язків під час проходження служби, спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян.

Тобто підйомна допомога, яка виплачується військовослужбовцям при переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт, включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу і підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків, визначеною п. 167.1 ПКУ.

При цьому якщо підйомна допомога військовослужбовцям здійснюється за рахунок фонду грошового забезпечення, то сума даної допомоги підлягає компенсації в розмірі утриманого податку на доходи фізичних осіб.

Раніше ми писали про порядок надання підйомної допомоги для військовослужбовців. 

військові податкова військова служба

