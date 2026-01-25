Підйомна допомога для військових: умови, розміри та порядок виплат

Хто з військовослужбовців має право на виплату, у яких випадках її нараховують та як отримати кошти.

Рівненський обласний ТЦК та СП нагадав порядок надання підйомної допомоги для військовослужбовців. Йдеться про умови призначення, розміри виплат та випадки, коли виникає право на отримання цієї грошової компенсації у разі переїзду до нового місця військової служби або навчання.

Підйомна допомога — це грошова компенсація витрат, понесених військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, та тими, які проходять кадрову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Підйомна допомога виплачуються за таких основних умов:

у разі переїзду на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду, навчання терміном на шість місяців і більше;

у зв’язку з передислокацією військової частини (підрозділу військової частини), установи, організації до іншого населеного пункту.

Розміри підйомної допомоги

Підйомна допомога виплачується в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби.

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби (місцем навчання) відповідно до наказу командира (начальника) військової частини (військового навчального закладу) із зазначенням нарахованої суми виплат.

Право на отримання підйомної допомоги виникає:

на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду;

на дату зарахування на навчання – для військовослужбовців, які зараховані на навчання до військових навчальних закладів на строк понад 6 місяців;

на дату прибуття до місця дислокації, оголошену наказом командира військової частини, – для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

на членів сім’ї – на дату подання рапорту на виплату підйомної допомоги.

Військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період. не мають права на отримання підйомної допомоги, а набудуть таке право тільки у разі укладення ними контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України та подальшого переїзду до нового місця служби з одного населеного пункту в інший.

