Нужно ли платить НДФЛ с подъемной помощи военным при переводе — ответ ГНС

15:51, 26 января 2026
Подъемная помощь, которую военнослужащий получает при переезде в другой населенный пункт для прохождения службы, считается частью его месячного дохода.
Налоговая служба в Черкасской области разъяснила, удерживается ли налог на доходы физических лиц с подъёмных, которые выплачиваются военнослужащим при изменении места службы.

Отмечается, что согласно п. 3 ст. 9-1 Закона Украины от 20.12.1991 №2011-XII «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» с изменениями и дополнениями (далее — Закон №2011) при переезде военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также лиц, находящихся на кадровой военной службе и военной службе по призыву лиц офицерского состава, к новому месту военной службы в другой населённый пункт в связи с назначением на воинскую должность, зачислением в военное учебное заведение, срок обучения в котором составляет не менее шести месяцев, либо в связи с передислокацией воинской части, им выплачивается подъёмная помощь в размере месячного денежного обеспечения на военнослужащего и 50 процентов месячного денежного обеспечения на каждого члена семьи военнослужащего, который переезжает вместе с ним к новому месту военной службы.

Порядок налогообложения доходов физических лиц определён разд. IV Налогового кодекса Украины, в котором не предусмотрено освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими в связи с выполнением обязанностей службы, кроме сумм денежного или имущественного содержания либо обеспечения военнослужащих срочной службы (в том числе лиц, проходящих альтернативную службу), предусмотренных законом, которые выплачиваются из бюджета или бюджетным учреждением.

В соответствии с п. 168.5 НКУ суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемые с денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, государственной пожарной охраны, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции, а также определёнными Законом №2011 членами семьи, родителями, иждивенцами погибшего (умершего) военнослужащего, в связи с выполнением обязанностей во время прохождения службы, направляются исключительно на выплату равноценной и полной компенсации потерь доходов данной категории граждан.

Таким образом, подъёмная помощь, которая выплачивается военнослужащим при переезде к новому месту военной службы в другой населённый пункт, включается в состав общего месячного налогооблагаемого дохода и подлежит обложению налогом на доходы физических лиц по ставке 18 процентов, определённой п. 167.1 НКУ.

При этом, если подъёмная помощь военнослужащим выплачивается за счёт фонда денежного обеспечения, то сумма данной помощи подлежит компенсации в размере удержанного налога на доходы физических лиц.

Ранее мы писали о порядке предоставления подъемной помощи военнослужащим.

