Незаконно звільненим зарахують стаж для пенсії: що змінює новий закон

15:07, 26 січня 2026
Період вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, будуть зараховувати до страхового стажу.
Незаконно звільненим зарахують стаж для пенсії: що змінює новий закон
Роботодавець зобов’язаний сплатити страхові внески за весь період незаконного звільнення працівника. Цей період буде зараховано до страхового стажу при обчисленні пенсії. З 26 січня набрав чинності Закон № 4697-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо зарахування до страхового стажу періоду незаконного звільнення працівника».

Законом передбачено, що період вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням, зараховується до страхового стажу. Йдеться про випадки, коли працівника поновлено на роботі на підставі рішення суду, яке набрало законної сили, а роботодавець сплатив за цей період страхові внески у встановленому розмірі.

Відповідні зміни внесено до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Також оновлено Закон «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Зокрема, абзац другий частини другої статті 7 тепер викладений в такій редакції:

«Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким нараховано різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи або після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час, або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул. При цьому сума єдиного внеску, нарахована за кожний місяць вимушеного прогулу або з урахуванням різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску».

А статтю 9 доповнено новим абзацом, який вказує, що єдиний внесок, нарахований на суми, зазначені в абзаці другому частини другої статті 7 цього Закону, сплачується одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів для здійснення їх виплати.

Крім того, закон містить окремі прикінцеві положення. Зокрема, встановлено, що у 2026 році народним депутатам України Верховної Ради дев’ятого скликання за їх письмовою заявою виплачується грошова компенсація за всі дні невикористаної щорічної оплачуваної відпустки, на які вони набули право з дня складення присяги.

