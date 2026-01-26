  1. В Украине
Незаконно уволенным зачтут стаж для пенсии: что меняет новый закон

15:07, 26 января 2026
Период вынужденного прогула, вызванного незаконным увольнением, будут засчитывать в страховой стаж.
Незаконно уволенным зачтут стаж для пенсии: что меняет новый закон
Работодатель обязан уплатить страховые взносы за весь период незаконного увольнения работника. Этот период будет засчитан в страховой стаж при исчислении пенсии. С 26 января вступил в силу Закон № 4697-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно зачисления в страховой стаж периода незаконного увольнения работника».

Законом предусмотрено, что период вынужденного прогула, вызванного незаконным увольнением, засчитывается в страховой стаж. Речь идет о случаях, когда работник восстановлен на работе на основании решения суда, вступившего в законную силу, а работодатель уплатил за этот период страховые взносы в установленном размере.

Соответствующие изменения внесены в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Также обновлен Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». В частности, абзац второй части второй статьи 7 теперь изложен в следующей редакции:

«Указанный порядок начисления взноса распространяется также на лиц, которым начислена разница в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы или после увольнения с работы начислена заработная плата (доход) за отработанное время, либо согласно решению суда — средняя заработная плата за вынужденный прогул. При этом сумма единого взноса, начисленная за каждый месяц вынужденного прогула или с учетом разницы в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы, не может быть меньше размера минимального страхового взноса».

А статью 9 дополнено новым абзацем, который указывает, что единый взнос, начисленный на суммы, указанные в абзаце втором части второй статьи 7 этого Закона, уплачивается одновременно с получением (перечислением) средств для осуществления их выплаты.

Кроме того, закон содержит отдельные заключительные положения. В частности, установлено, что в 2026 году народным депутатам Украины Верховной Рады девятого созыва по их письменному заявлению выплачивается денежная компенсация за все дни неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска, на которые они приобрели право со дня принесения присяги.

