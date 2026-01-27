Маршрути для практичного іспиту з водіння — де їх переглянути онлайн

Маршрути формують з урахуванням реальних дорожніх умов, а переглянути їх можна онлайн перед складанням іспиту.

У сервісних центрах МВС по всій Україні триває оновлення та розширення маршрутів для складання практичного іспиту з керування транспортними засобами. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Нові та оновлені маршрути формують з урахуванням актуальної організації дорожнього руху й реальних умов на дорогах — інтенсивності трафіку, наявності перехресть, світлофорів, пішохідних переходів і складних ділянок. Це означає, що практичний іспит максимально наближений до повсякденного водіння, з яким майбутні водії стикаються після отримання посвідчення.

Маршрути — у відкритому доступі

Важлива новація полягає в тому, що всі маршрути для перевірки навичок керування є відкритими та доступними онлайн. Кандидати у водії можуть заздалегідь ознайомитися зі схемами руху, оцінити складність ділянок і підготуватися до іспиту без зайвого стресу.

Разом із тим у сервісних центрах наголошують: ключове завдання під час іспиту — не механічно «вивчити» маршрут, а продемонструвати впевнене та безпечне керування автомобілем відповідно до Правил дорожнього руху.

Де шукати маршрути для іспиту

Щоб знайти маршрути для практичного іспиту, необхідно зайти на офіційний сайт ГСЦ МВС та послідовно перейти:

у розділ «Послуги»;

далі — «Посвідчення водія»;

обрати «Маршрути для перевірки навичок керування»;

вибрати свій територіальний сервісний центр МВС і переглянути схеми руху.

Чому важливо перевіряти інформацію перед іспитом

Маршрути регулярно оновлюють, тому майбутнім водіям радять обов’язково перевіряти актуальну інформацію напередодні складання іспиту. Це допоможе уникнути непорозумінь і краще підготуватися до реальних умов, у яких проходитиме перевірка навичок.

Таким чином, відкритість маршрутів і їх постійне оновлення мають зробити процес складання практичного іспиту прозорішим, а підготовку — ефективнішою для всіх кандидатів у водії.

