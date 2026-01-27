Маршруты для практического экзамена по вождению — где их просмотреть онлайн

Маршруты формируют с учетом реальных дорожных условий, а просмотреть их можно онлайн перед сдачей экзамена.

В сервисных центрах МВД по всей Украине продолжается обновление и расширение маршрутов для сдачи практического экзамена по управлению транспортными средствами. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Новые и обновленные маршруты формируют с учетом актуальной организации дорожного движения и реальных условий на дорогах — интенсивности трафика, наличия перекрестков, светофоров, пешеходных переходов и сложных участков. Это означает, что практический экзамен максимально приближен к повседневному вождению, с которым будущие водители сталкиваются после получения удостоверения.

Маршруты — в открытом доступе

Важная новация заключается в том, что все маршруты для проверки навыков управления являются открытыми и доступными онлайн. Кандидаты в водители могут заранее ознакомиться со схемами движения, оценить сложность участков и подготовиться к экзамену без лишнего стресса.

Вместе с тем в сервисных центрах подчеркивают: ключевая задача во время экзамена — не механически «выучить» маршрут, а продемонстрировать уверенное и безопасное управление автомобилем в соответствии с Правилами дорожного движения.

Где искать маршруты для экзамена

Чтобы найти маршруты для практического экзамена, необходимо зайти на официальный сайт ГСЦ МВД и последовательно перейти:

в раздел «Услуги»;

далее — «Водительское удостоверение»;

выбрать «Маршруты для проверки навыков управления»;

выбрать свой территориальный сервисный центр МВД и просмотреть схемы движения.

Почему важно проверять информацию перед экзаменом

Маршруты регулярно обновляют, поэтому будущим водителям советуют обязательно проверять актуальную информацию накануне сдачи экзамена. Это поможет избежать недоразумений и лучше подготовиться к реальным условиям, в которых будет проходить проверка навыков.

Таким образом, открытость маршрутов и их постоянное обновление должны сделать процесс сдачи практического экзамена более прозрачным, а подготовку — более эффективной для всех кандидатов в водители.

