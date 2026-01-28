  1. В Україні
Авто з аукціону: що потрібно обов’язково перевірити перед реєстрацією

09:48, 28 січня 2026
Після придбання автомобіля через електронний аукціон покупцю важливо знати порядок його перереєстрації в сервісному центрі МВС.
Автомобілі, які мають борги, арешти чи інші обмеження (наприклад, перебувають у заставі, під виконавчим провадженням або належать підприємствам у процесі ліквідації), часто продаються через електронні аукціони. Після покупки такого авто новий власник повинен звернутися до сервісного центру МВС, щоб переоформити транспортний засіб на себе. Про це нагадали у Головному сервісному центрі МВС. 

На момент перереєстрації усі обмеження та обтяження з автомобіля мають бути повністю зняті. Йдеться, зокрема, про арешти, розшук, заборони на відчуження або інші записи, внесені до відповідних реєстрів.

Якщо хоча б одне обмеження залишається чинним, перереєстрація транспортного засобу в сервісному центрі МВС є неможливою, навіть за умови наявності повного пакета документів, що підтверджують законне придбання авто на аукціоні.

Тому перед зверненням до сервісного центру МВС радять:

  • уважно перевіряти документи, отримані після придбання автомобіля з аукціону;
  • переконатися, що державний виконавець або ліквідатор  зняв накладені обмеження;
  • за потреби додатково перевірити інформацію в державних реєстрах.

Такий підхід допоможе уникнути неприємних ситуацій, зекономити час і зробити процес перереєстрації безперешкодним.

