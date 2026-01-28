Авто по аукциону: что нужно обязательно проверить перед регистрацией

После покупки автомобиля через электронный аукцион покупателю важно знать порядок его перерегистрации в сервисном центре МВД.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Автомобили, имеющие долги, аресты или другие ограничения (например, находящиеся в залоге, под исполнительным производством либо принадлежащие предприятиям в процессе ликвидации), часто продаются через электронные аукционы. После покупки такого автомобиля новый владелец должен обратиться в сервисный центр МВД для его перерегистрации на себя. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

На момент перерегистрации все ограничения и обременения с автомобиля должны быть полностью сняты. Речь идет, в частности, об арестах, розыске, запретах на отчуждение или других записях, внесенных в соответствующие реестры.

Если хотя бы одно ограничение остается действующим, перерегистрация транспортного средства в сервисном центре МВД невозможна, даже при наличии полного пакета документов, подтверждающих законное приобретение автомобиля на аукционе.

Поэтому перед обращением в сервисный центр МВД рекомендуют:

внимательно проверять документы, полученные после покупки автомобиля с аукциона;

убедиться, что государственный исполнитель или ликвидатор снял наложенные ограничения;

при необходимости дополнительно проверить информацию в государственных реестрах.

Такой подход поможет избежать неприятных ситуаций, сэкономить время и сделать процесс перерегистрации беспрепятственным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.