  1. В Украине
  2. / Авто

Авто по аукциону: что нужно обязательно проверить перед регистрацией

09:48, 28 января 2026
После покупки автомобиля через электронный аукцион покупателю важно знать порядок его перерегистрации в сервисном центре МВД.
Автомобили, имеющие долги, аресты или другие ограничения (например, находящиеся в залоге, под исполнительным производством либо принадлежащие предприятиям в процессе ликвидации), часто продаются через электронные аукционы. После покупки такого автомобиля новый владелец должен обратиться в сервисный центр МВД для его перерегистрации на себя. Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД.

На момент перерегистрации все ограничения и обременения с автомобиля должны быть полностью сняты. Речь идет, в частности, об арестах, розыске, запретах на отчуждение или других записях, внесенных в соответствующие реестры.

Если хотя бы одно ограничение остается действующим, перерегистрация транспортного средства в сервисном центре МВД невозможна, даже при наличии полного пакета документов, подтверждающих законное приобретение автомобиля на аукционе.

Поэтому перед обращением в сервисный центр МВД рекомендуют:

  • внимательно проверять документы, полученные после покупки автомобиля с аукциона;
  • убедиться, что государственный исполнитель или ликвидатор снял наложенные ограничения;
  • при необходимости дополнительно проверить информацию в государственных реестрах.

Такой подход поможет избежать неприятных ситуаций, сэкономить время и сделать процесс перерегистрации беспрепятственным.

