У Дніпровському райсуді Києва прорвало батарею опалення, затопило частину приміщення

Через затоплення у суді не будуть вмикати генератор.

Дніпровський районний суд міста Києва повідомив, що у середу, 28 січня, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Пластова, 3 прорвало батарею.

Також там підкреслили, що через затоплення, генератор не буде вмикатись, а також не буде світла до кінця робочого дня.

«Керівництвом суду вживаються заходи для стабілізації ситуації.

Просимо поставитися з розумінням до можливих тимчасових незручностей, спричинених обставинами, що не залежать від суду, та рекомендуємо враховувати цю інформацію під час планування звернень та участі в судових засіданнях», - йдеться у заяві суду.

