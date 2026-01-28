  1. В Україні

У Дніпровському райсуді Києва прорвало батарею опалення, затопило частину приміщення

11:35, 28 січня 2026
Через затоплення у суді не будуть вмикати генератор.
У Дніпровському райсуді Києва прорвало батарею опалення, затопило частину приміщення
Дніпровський районний суд міста Києва повідомив, що у середу, 28 січня, в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Пластова, 3 прорвало батарею.

Також там підкреслили, що через затоплення, генератор не буде вмикатись, а також не буде світла до кінця робочого дня.

«Керівництвом суду вживаються заходи для стабілізації ситуації.

Просимо поставитися з розумінням до можливих тимчасових незручностей, спричинених обставинами, що не залежать від суду, та рекомендуємо враховувати цю інформацію під час планування звернень та участі в судових засіданнях», - йдеться у заяві суду.

