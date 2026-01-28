В Днепровском районном суде Киева прорвало батарею отопления, затопило часть помещения

Из-за затопления в суде не будут включать генератор.

Днепровский районный суд города Киева сообщил, что в среду, 28 января, в помещении суда по адресу: г. Киев, ул. Пластовая, 3 прорвало батарею.

Также там подчеркнули, что из-за затопления генератор включаться не будет, а также не будет электричества до конца рабочего дня.

«Руководством суда принимаются меры для стабилизации ситуации.

Просим отнестись с пониманием к возможным временным неудобствам, вызванным обстоятельствами, не зависящими от суда, и рекомендуем учитывать эту информацию при планировании обращений и участия в судебных заседаниях», — говорится в заявлении суда.

