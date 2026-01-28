  1. В Україні
Зникло світло під час теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС — чи треба його повторно складати

21:24, 28 січня 2026
Якщо зникло електропостачання або інтернет — іспит автоматично призупиняється.
Під час складання теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС можуть траплятися технічні збої. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

«Якщо зникло електропостачання або інтернет — іспит автоматично призупиняється і не вважається ні складеним, ні проваленим», - йдеться у заяві.

Також там підкреслили, що після відновлення світла чи зв’язку особа зможе продовжити іспит.

Крім того, повторно сплачувати за теоретичний іспит не потрібно.

Також у Сервісному центрі МВС нагадали, що оплата за адміністративні послуги та бланк посвідчення водія здійснюється безпосередньо в ТСЦ МВС після отримання реквізитів від адміністратора.  

