  1. В Украине
  2. / Авто

Пропало электричество во время теоретического экзамена в сервисном центре МВД — нужно ли сдавать его повторно

21:24, 28 января 2026
Если пропало электроснабжение или интернет — экзамен автоматически приостанавливается.
Во время сдачи теоретического экзамена в сервисных центрах МВД могут происходить технические сбои. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

«Если пропало электроснабжение или интернет — экзамен автоматически приостанавливается и не считается ни сданным, ни проваленным», — говорится в заявлении.

Также там подчеркнули, что после восстановления электричества или связи лицо сможет продолжить экзамен.

Кроме того, повторно оплачивать теоретический экзамен не нужно.

Также в Сервисном центре МВД напомнили, что оплата за административные услуги и бланк водительского удостоверения осуществляется непосредственно в ТСЦ МВД после получения реквизитов от администратора.

