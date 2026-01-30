  1. В Україні

До 300 тисяч на генератори і сонячні панелі – уряд виділив 800 млн гривень на перший етап програми «СвітлоДІМ»

08:30, 30 січня 2026
Державна допомога дозволить багатоквартирним будинкам придбати автономні джерела електроенергії для роботи ключових систем.
Уряд прийняв рішення про виділення 800 мільйонів гривень на реалізацію першого етапу програми державної підтримки «СвітлоДІМ». За даними Міністерства розвитку громад та територій, програма спрямована на забезпечення багатоквартирних будинків автономними джерелами електроенергії.

У межах програми співвласники багатоповерхівок зможуть придбати обладнання, необхідне для стабільної роботи основних систем у будинку — електропостачання, води, тепла, зв’язку та ліфтів. Розмір фінансової допомоги становитиме від 100 до 300 тисяч гривень і визначатиметься з урахуванням поверховості будинку, кількості під’їздів або наявності власної котельні.

Як зазначили в Мінрозвитку, отримані кошти можна буде використати на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, батарейних систем або сонячних панелей. Передбачається, що така підтримка зменшить залежність житлових будинків від стану енергосистеми, зокрема в опалювальний період.

«Наша енергосистема постійно під ударом ворога, а відновлення через масштаб пошкоджень інколи триває довго. Тому зараз критично важливо допомогти людям зробити свої будинки більш автономними і менш залежними від аварійних відключень.   Суми допомоги в рамках програми СвітлоДІМ розраховані так, щоб покрити базові потреби багатоквартирного будинку і забезпечити стабільну роботу теплових пунктів, насосів, водо- та теплопостачання, ліфтів, а також освітлення і зв’язку. Очікуємо, що завдяки програмі  автономними джерелами енергії буде забезпечено близько 3,6 тисячі будинків», – зазначив Віце-прем’єр-Міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій  Олексій Кулеба.

Подати заявки на участь у програмі зможуть об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі незалежно від форми власності та обслуговуючі кооперативи. Найближчим часом для цього запрацює електронний кабінет на порталі «Дія», через який усі заявки подаватимуться онлайн.

Розгляд заявок здійснюватиме комісія Міністерства розвитку громад та територій України. Рішення ухвалюватимуться у стислі строки та оприлюднюватимуться відкрито. Після затвердження кошти перераховуватимуться отримувачам протягом 48 годин через Ощадбанк або інший банк, що долучився до програми.

У відомстві зазначають, що на першому етапі програма «СвітлоДІМ» реалізовуватиметься в Києві та Київській області, де на державному рівні зафіксовано надзвичайну ситуацію в енергетиці через постійні атаки та порушення нормальних умов життя тисяч людей. Допомога надається на безповоротній основі за рахунок резервного фонду державного бюджету.

