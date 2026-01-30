  1. В Украине

До 300 тысяч на генераторы и солнечные панели – правительство выделило 800 млн гривен на первый этап программы «СвітлоДІМ»

08:30, 30 января 2026
Государственная помощь позволит многоквартирным домам приобрести автономные источники электроэнергии для работы ключевых систем.
Правительство приняло решение о выделении 800 миллионов гривен на реализацию первого этапа программы государственной поддержки «СвітлоДІМ». По данным Министерства развития общин и территорий, программа направлена на обеспечение многоквартирных домов автономными источниками электроэнергии.

В рамках программы совладельцы многоэтажек смогут приобрести оборудование, необходимое для стабильной работы основных систем в доме — электроснабжения, воды, тепла, связи и лифтов. Размер финансовой помощи составит от 100 до 300 тысяч гривен и будет определяться с учетом этажности дома, количества подъездов или наличия собственной котельной.

Как отметили в Минразвития, полученные средства можно будет использовать на закупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, батарейных систем или солнечных панелей. Предполагается, что такая поддержка уменьшит зависимость жилых домов от состояния энергосистемы, в частности в отопительный период.

«Наша энергосистема постоянно под ударом врага, а восстановление из-за масштаба повреждений иногда длится долго. Поэтому сейчас критически важно помочь людям сделать свои дома более автономными и менее зависимыми от аварийных отключений.   Суммы помощи в рамках программы СвітлоДІМ рассчитаны так, чтобы покрыть базовые потребности многоквартирного дома и обеспечить стабильную работу тепловых пунктов, насосов, водо- и теплоснабжения, лифтов, а также освещения и связи. Ожидаем, что благодаря программе  автономными источниками энергии будет обеспечено около 3,6 тысячи домов», – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий  Алексей Кулеба.

Подать заявки на участие в программе смогут объединения совладельцев многоквартирных домов, управляющие независимо от формы собственности и обслуживающие кооперативы. В ближайшее время для этого заработает электронный кабинет на портале «Дія», через который все заявки будут подаваться онлайн.

Рассмотрение заявок будет осуществлять комиссия Министерства развития общин и территорий Украины. Решения будут приниматься в сжатые сроки и обнародоваться открыто. После утверждения средства будут перечисляться получателям в течение 48 часов через Ощадбанк или другой банк, присоединившийся к программе.

В ведомстве отмечают, что на первом этапе программа «СвітлоДІМ» будет реализовываться в Киеве и Киевской области, где на государственном уровне зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике из-за постоянных атак и нарушения нормальных условий жизни тысяч людей. Помощь предоставляется на безвозвратной основе за счет резервного фонда государственного бюджета.

Киев дом энергетика Киевская область свет Министерство развития общин и территорий

