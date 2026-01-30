Університети можуть відкласти старт «зимового вступу» на кілька тижнів через холод

МОН допускає перенесення старту «зимового вступу» на нульовий курс через проблему з холодом.

Через складну ситуацію з температурою у низці закладів вищої освіти старт навчання за програмою «зимового вступу» на так званому нульовому курсі може бути перенесений на кілька тижнів. Про це повідомив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки Олег Шаров.

За його словами, наразі програма перебуває на етапі прийому документів і підготовки до початку освітнього процесу. Очікується, що вже з наступного тижня більшість університетів, які долучилися до програми, розпочнуть навчання. Водночас окремі заклади через погодні умови можуть відкласти старт занять на один–два тижні.

«Це нормальна ситуація», — наголосив Шаров в ефірі національного телемарафону у п’ятницю.

Перед цим Міністерство освіти і науки рекомендувало закладам вищої освіти продовжити канікули або перейти на дистанційний формат навчання щонайменше до 8 лютого.

Раніше «Судово-юридична газета» розповідала, що в Україні вже 78 університетів підтвердили впровадження підготовчої програми «зимового вступу» на нульовий курс.

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, держава надає гранти до 3 000 гривень на місяць за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі. Підтримка адресована:

особам, які не встигли вступити через виїзд з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;

військовослужбовцям, які проходять службу (за згодою командування);

ветеранам та звільненим із полону;

особам, звільненим із військової служби після 24 лютого 2022 року.

Грант підтверджується через застосунок «Дія», а кошти одразу нараховуються навчальному закладу. Крім того, передбачено компенсацію проживання в гуртожитку на весь період нульового курсу та щомісячну споживчу допомогу.

Програма «зимового вступу» дозволяє студентам продовжувати навчання навіть у позачерговий період та отримати державну підтримку під час підготовки до основної програми.

