В Україні 78 університетів запускають «зимовий вступ» на нульовий курс – Микола Трофименко

Держава надає гранти та підтримку студентам, які починають навчання у позачерговий період.

В Україні вже 78 університетів підтвердили впровадження підготовчої програми «зимового вступу» на нульовий курс. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

За його словами, держава надає гранти до 3 000 гривень на місяць за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі. Підтримка адресована:

особам, які не встигли вступити через виїзд з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;

військовослужбовцям, які проходять службу (за згодою командування);

ветеранам та звільненим із полону;

особам, звільненим із військової служби після 24 лютого 2022 року.

Грант підтверджується через застосунок «Дія», а кошти одразу нараховуються навчальному закладу. Крім того, передбачено компенсацію проживання в гуртожитку на весь період нульового курсу та щомісячну споживчу допомогу.

Програма «зимового вступу» дозволяє студентам продовжувати навчання навіть у позачерговий період та отримати державну підтримку під час підготовки до основної програми.

