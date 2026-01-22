  1. В Україні

В Україні 78 університетів запускають «зимовий вступ» на нульовий курс – Микола Трофименко

12:42, 22 січня 2026
Держава надає гранти та підтримку студентам, які починають навчання у позачерговий період.
В Україні вже 78 університетів підтвердили впровадження підготовчої програми «зимового вступу» на нульовий курс. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

За його словами, держава надає гранти до 3 000 гривень на місяць за кожен місяць очного навчання на нульовому курсі. Підтримка адресована:

  • особам, які не встигли вступити через виїзд з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;
  • військовослужбовцям, які проходять службу (за згодою командування);
  • ветеранам та звільненим із полону;
  • особам, звільненим із військової служби після 24 лютого 2022 року.

Грант підтверджується через застосунок «Дія», а кошти одразу нараховуються навчальному закладу. Крім того, передбачено компенсацію проживання в гуртожитку на весь період нульового курсу та щомісячну споживчу допомогу.

Програма «зимового вступу» дозволяє студентам продовжувати навчання навіть у позачерговий період та отримати державну підтримку під час підготовки до основної програми.

Міносвіти навчання університет освіта

