В Украине 78 университетов запускают «зимнее поступление» на нулевой курс – Николай Трофименко

Государство предоставляет гранты и поддержку студентам, которые начинают обучение в внеочередной период.

В Украине уже 78 университетов подтвердили внедрение подготовительной программы «зимнего поступления» на нулевой курс. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.

По его словам, государство предоставляет гранты до 3 000 гривен в месяц за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе. Поддержка адресована:

лицам, которые не успели поступить из-за выезда с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;

военнослужащим, проходящим службу (с согласия командования);

ветеранам и освобожденным из плена;

лицам, уволенным с военной службы после 24 февраля 2022 года.

Грант подтверждается через приложение «Дія», а средства сразу начисляются учебному заведению. Кроме того, предусмотрена компенсация проживания в общежитии на весь период нулевого курса и ежемесячная потребительская помощь.

Программа «зимнего поступления» позволяет студентам продолжать обучение даже в внеочередной период и получить государственную поддержку во время подготовки к основной программе.

