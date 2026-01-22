В Украине 78 университетов запускают «зимнее поступление» на нулевой курс – Николай Трофименко
В Украине уже 78 университетов подтвердили внедрение подготовительной программы «зимнего поступления» на нулевой курс. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко.
По его словам, государство предоставляет гранты до 3 000 гривен в месяц за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе. Поддержка адресована:
- лицам, которые не успели поступить из-за выезда с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;
- военнослужащим, проходящим службу (с согласия командования);
- ветеранам и освобожденным из плена;
- лицам, уволенным с военной службы после 24 февраля 2022 года.
Грант подтверждается через приложение «Дія», а средства сразу начисляются учебному заведению. Кроме того, предусмотрена компенсация проживания в общежитии на весь период нулевого курса и ежемесячная потребительская помощь.
Программа «зимнего поступления» позволяет студентам продолжать обучение даже в внеочередной период и получить государственную поддержку во время подготовки к основной программе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.