  1. В Украине

Университеты могут отложить старт «зимнего поступления» на несколько недель из-за холода

12:42, 30 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
МОН допускает перенос старта «зимнего поступления» на нулевой курс из-за проблемы с холодом.
Университеты могут отложить старт «зимнего поступления» на несколько недель из-за холода
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за сложной ситуации с температурой в ряде высших учебных заведений старт обучения по программе «зимнего поступления» на так называемом нулевом курсе может быть перенесен на несколько недель. Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, сейчас программа находится на этапе приема документов и подготовки к началу образовательного процесса. Ожидается, что уже со следующей недели большинство университетов, которые присоединились к программе, начнут обучение. В то же время отдельные заведения из-за погодных условий могут отложить старт занятий на одну–две недели.

«Это нормальная ситуация», — подчеркнул Шаров в эфире национального телемарафона в пятницу.

Перед этим Министерство образования и науки рекомендовало высшим учебным заведениям продлить каникулы или перейти на дистанционный формат обучения как минимум до 8 февраля.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Украине уже 78 университетов подтвердили внедрение подготовительной программы «зимнего поступления» на нулевой курс.

По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, государство предоставляет гранты до 3 000 гривен в месяц за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе. Поддержка адресована:

  • лицам, которые не успели поступить из-за выезда с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;
  • военнослужащим, проходящим службу (с согласия командования);
  • ветеранам и освобожденным из плена;
  • лицам, уволенным с военной службы после 24 февраля 2022 года.

Грант подтверждается через приложение «Дия», а средства сразу зачисляются учебному заведению. Кроме того, предусмотрена компенсация проживания в общежитии на весь период нулевого курса и ежемесячная потребительская помощь.

Программа «зимнего поступления» позволяет студентам продолжать обучение даже во внеочередной период и получать государственную поддержку во время подготовки к основной программе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина МОН Украины образование

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Статью о последствиях обмана при продаже имущества уточнят: как защитят покупателей

Законопроектом предлагается четко урегулировать последствия умышленного умалчивания продавцами информации о существенных недостатках имущества.

Распродажа активов со скидкой в 50% – Кабмин анонсирует реализацию санкционного имущества через Прозорро

Санкционные аукционы: автоматические скидки и возможность покупать имущество с помощью 99 шагов на снижение цены.

Самовольное подключение: суд в Вознесенске взыскал оплату за необоснованное потребление электроэнергии

Суд проверил соблюдение процедуры фиксации нарушения и методику расчета стоимости электроэнергии.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]