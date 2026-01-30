Университеты могут отложить старт «зимнего поступления» на несколько недель из-за холода

МОН допускает перенос старта «зимнего поступления» на нулевой курс из-за проблемы с холодом.

Из-за сложной ситуации с температурой в ряде высших учебных заведений старт обучения по программе «зимнего поступления» на так называемом нулевом курсе может быть перенесен на несколько недель. Об этом сообщил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Олег Шаров.

По его словам, сейчас программа находится на этапе приема документов и подготовки к началу образовательного процесса. Ожидается, что уже со следующей недели большинство университетов, которые присоединились к программе, начнут обучение. В то же время отдельные заведения из-за погодных условий могут отложить старт занятий на одну–две недели.

«Это нормальная ситуация», — подчеркнул Шаров в эфире национального телемарафона в пятницу.

Перед этим Министерство образования и науки рекомендовало высшим учебным заведениям продлить каникулы или перейти на дистанционный формат обучения как минимум до 8 февраля.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Украине уже 78 университетов подтвердили внедрение подготовительной программы «зимнего поступления» на нулевой курс.

По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, государство предоставляет гранты до 3 000 гривен в месяц за каждый месяц очного обучения на нулевом курсе. Поддержка адресована:

лицам, которые не успели поступить из-за выезда с временно оккупированных территорий или зон боевых действий;

военнослужащим, проходящим службу (с согласия командования);

ветеранам и освобожденным из плена;

лицам, уволенным с военной службы после 24 февраля 2022 года.

Грант подтверждается через приложение «Дия», а средства сразу зачисляются учебному заведению. Кроме того, предусмотрена компенсация проживания в общежитии на весь период нулевого курса и ежемесячная потребительская помощь.

Программа «зимнего поступления» позволяет студентам продолжать обучение даже во внеочередной период и получать государственную поддержку во время подготовки к основной программе.

