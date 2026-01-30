Якщо наважиться — чекаємо у Києві: Зеленський публічно запросив Путіна приїхати на переговори

Глава держави зазначив, що вважає неприйнятним проведення переговорів у столиці країни-агресора.

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність до переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним, однак підкреслив, що такі зустрічі не можуть відбутися ні в Москві, ні в Мінську. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, що вважає неприйнятним проведення переговорів у столиці країни-агресора. Водночас Зеленський публічно запросив Путіна приїхати до Києва, зауваживши, що це можливо лише у разі його особистої готовності.

«Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена у змістовному діалозі, який може стати результативним. За його словами, Київ готовий до конструктивної зустрічі, яка могла б дати практичний результат і дозволила обговорити та вирішити ключові питання.

Він також зауважив, що пропозиції провести переговори в Москві свідчать про небажання окремих сторін брати участь у справжньому діалозі, водночас уникаючи прямої відмови від зустрічі.

«Але якщо хтось не хоче зустрічатись, але не може собі дозволити сказати про це прямо з якоїсь причини, то тоді звучать ці запрошення в Москву. Зрозуміло, що відбувається», – пояснив Президент.

Зеленський підкреслив, що відкритий до будь-якого реального формату переговорів на рівні лідерів, навіть якщо наперед неможливо спрогнозувати їхній результат, адже, на його думку, він у будь-якому разі буде кращим за нинішню ситуацію.

Водночас Президент акцентував, що проведення переговорів у Москві або Білорусі виключене.

