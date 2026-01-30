  1. В Украине

Если осмелится — ждем в Киеве: Зеленский публично пригласил Путина приехать на переговоры

11:18, 30 января 2026
Глава государства отметил, что считает неприемлемым проведение переговоров в столице страны-агрессора.
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что такие встречи не могут состояться ни в Москве, ни в Минске. Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Глава государства отметил, что считает неприемлемым проведение переговоров в столице страны-агрессора. В то же время Зеленский публично пригласил Путина приехать в Киев, подчеркнув, что это возможно лишь в случае его личной готовности.

«Публично приглашаю его, если он осмелится, конечно», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина заинтересована в содержательном диалоге, который может быть результативным. По его словам, Киев готов к конструктивной встрече, которая могла бы дать практический результат и позволила обсудить и решить ключевые вопросы.

Он также отметил, что предложения провести переговоры в Москве свидетельствуют о нежелании отдельных сторон участвовать в настоящем диалоге, одновременно избегая прямого отказа от встречи.

«Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, тогда и звучат эти приглашения в Москву. Понятно, что происходит», — пояснил Президент.

Зеленский подчеркнул, что открыт к любому реальному формату переговоров на уровне лидеров, даже если заранее невозможно спрогнозировать их результат, поскольку, по его мнению, он в любом случае будет лучше нынешней ситуации.

В то же время Президент акцентировал, что проведение переговоров в Москве или Беларуси исключено.

рф война Владимир Зеленский переговоры

