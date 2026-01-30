  1. В Україні

Змінилася назва вулиці – чи потрібно оновлювати документи

19:39, 30 січня 2026
Після зміни назви вулиці громадянам не потрібно оновлювати паспорт.
Після перейменування вулиць громадянам не потрібно змінювати документи, що посвідчують особу. Паспорт залишається чинним незалежно від зміни назви вулиці. Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.

У разі наявності паспорта старого зразка у вигляді книжечки ставити новий штамп про реєстрацію місця проживання також не потрібно. Відповідно до законодавства України, відомості про зареєстроване місце проживання або зняття з реєстрації під час здійснення реєстраційних дій не вносяться до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, зокрема до паспорта.

Для власників паспортів у формі ID-картки документом, який підтверджує місце проживання або відсутність таких відомостей на дату і час формування, є витяг з реєстру територіальної громади.

Отримати витяг можна, звернувшись до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, а також самостійно згенерувати через застосунок «Дія» після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, незалежно від того, отримані вони в електронній чи паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

