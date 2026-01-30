Змінилася назва вулиці – чи потрібно оновлювати документи

Після зміни назви вулиці громадянам не потрібно оновлювати паспорт.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після перейменування вулиць громадянам не потрібно змінювати документи, що посвідчують особу. Паспорт залишається чинним незалежно від зміни назви вулиці. Про це розповіли в Міграційній службі Дніпропетровської області.

У разі наявності паспорта старого зразка у вигляді книжечки ставити новий штамп про реєстрацію місця проживання також не потрібно. Відповідно до законодавства України, відомості про зареєстроване місце проживання або зняття з реєстрації під час здійснення реєстраційних дій не вносяться до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, зокрема до паспорта.

Для власників паспортів у формі ID-картки документом, який підтверджує місце проживання або відсутність таких відомостей на дату і час формування, є витяг з реєстру територіальної громади.

Отримати витяг можна, звернувшись до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, а також самостійно згенерувати через застосунок «Дія» після проходження електронної ідентифікації та автентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, незалежно від того, отримані вони в електронній чи паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.