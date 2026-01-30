Изменилось название улицы – нужно ли обновлять документы

После изменения названия улицы гражданам не нужно обновлять паспорт.

После переименования улиц гражданам не нужно менять документы, удостоверяющие личность. Паспорт остается действительным независимо от изменения названия улицы. Об этом рассказали в Миграционной службе Днепропетровской области.

При наличии паспорта старого образца в виде книжечки ставить новый штамп о регистрации места жительства также не нужно. В соответствии с законодательством Украины, сведения о зарегистрированном месте жительства или снятии с регистрации при осуществлении регистрационных действий не вносятся в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, в частности в паспорт.

Для владельцев паспортов в форме ID-карты документом, подтверждающим место жительства или отсутствие таких сведений на дату и время формирования, является выписка из реестра территориальной общины.

Получить выписку можно, обратившись в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, а также самостоятельно сгенерировать через приложение «Дія» после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Выписки из реестра территориальной общины, независимо от того, получены ли они в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу.

