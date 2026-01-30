Зеленський доручив Кабміну підготувати рішення, щоб люди без опалення не платили за тепло

Доручив Кабміну підготувати рішення, щоб люди, які були без опалення, не отримували платежі за послуги яких не було, — повідомив Володимир Зеленський.

Президент Володимир Зеленський заявив, що США протягом тижня вели переговори щодо енергетичного перемир’я, і в ніч на п’ятницю фактично почався його відлік.

За його словами, з того часу в більшості регіонів України не фіксували ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, за винятком Донецької області, де стався авіаудар по газовій інфраструктурі.

Водночас Зеленський зазначив, що Росія переорієнтовує атаки на логістичні об’єкти та вузлові станції.

Президент наголосив, що Україна готова дзеркально дотримуватися домовленостей і цього дня не завдавала ударів по російських енергооб’єктах.

Також він повідомив, що доручив Кабінету Міністрів підготувати рішення, аби люди, які залишалися без опалення, не отримували платіжки за послуги, яких фактично не було.

