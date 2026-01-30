Зеленский поручил Кабмину подготовить решение, чтобы люди без отопления не платили за тепло

Поручил Кабмину подготовить решение, чтобы люди, которые были без отопления, не получали платежи за услуги, которых не было, — сообщил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что США в течение недели вели переговоры по энергетическому перемирию, и в ночь на пятницу фактически начался его отсчет.

По его словам, с тех пор в большинстве регионов Украины не фиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры, за исключением Донецкой области, где произошел авиаудар по газовой инфраструктуре.

В то же время Зеленский отметил, что Россия переориентирует атаки на логистические объекты и узловые станции.

Президент подчеркнул, что Украина готова зеркально соблюдать договоренности и в этот день не наносила удары по российским энергообъектам.

Также он сообщил, что поручил Кабинету Министров подготовить решение, чтобы остававшиеся без отопления люди не получали платежки за услуги, которых фактически не было.

