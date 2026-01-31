Кабмін пропонує нову систему розподілу повноважень між рівнями влади
08:12, 31 січня 2026
Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонується визначити правові засади, принципи та механізми розмежування і розподілу повноважень між рівнями та органами публічного врядування.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14412 «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Документ має на меті чітко визначити, хто і за що відповідає в системі публічного управління — між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також між місцевою владою та органами виконавчої влади.
Законопроєкт базується на принципах децентралізації та субсидіарності і покликаний:
- усунути конфлікти повноважень між органами влади;
- підвищити ефективність публічного управління;
- забезпечити кращу якість і доступність публічних послуг;
- сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.
Документом пропонується визначити:
- правову основу розмежування та розподілу повноважень між рівнями та органами публічного врядування;
- принципи розмежування повноважень між рівнями та органами публічного врядування;
- рівні та органи публічного врядування для цілей цього Закону;
- класифікацію повноважень органів публічного врядування;
- критерії розмежування власних та делегованих повноважень місцевого самоврядування, а також критерії розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування;
- умови делегування повноважень держави місцевому самоврядуванню;
- особливості реалізації повноважень держави та місцевого самоврядування в умовах воєнного чи надзвичайного стану;
- ресурсне забезпечення реалізації повноважень органів публічного врядування;
- межі автономії органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень;
- відповідальність органів місцевого самоврядування за реалізацію повноважень.
