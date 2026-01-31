Кабмін пропонує нову систему розподілу повноважень між рівнями влади

Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонується визначити правові засади, принципи та механізми розмежування і розподілу повноважень між рівнями та органами публічного врядування.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14412 «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ має на меті чітко визначити, хто і за що відповідає в системі публічного управління — між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також між місцевою владою та органами виконавчої влади.

Законопроєкт базується на принципах децентралізації та субсидіарності і покликаний:

усунути конфлікти повноважень між органами влади;

підвищити ефективність публічного управління;

забезпечити кращу якість і доступність публічних послуг;

сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.

Документом пропонується визначити:

правову основу розмежування та розподілу повноважень між рівнями та органами публічного врядування;

принципи розмежування повноважень між рівнями та органами публічного врядування;

рівні та органи публічного врядування для цілей цього Закону;

класифікацію повноважень органів публічного врядування;

критерії розмежування власних та делегованих повноважень місцевого самоврядування, а також критерії розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування;

умови делегування повноважень держави місцевому самоврядуванню;

особливості реалізації повноважень держави та місцевого самоврядування в умовах воєнного чи надзвичайного стану;

ресурсне забезпечення реалізації повноважень органів публічного врядування;

межі автономії органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень;

відповідальність органів місцевого самоврядування за реалізацію повноважень.

