Кабмін пропонує нову систему розподілу повноважень між рівнями влади

08:12, 31 січня 2026
Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт, яким пропонується визначити правові засади, принципи та механізми розмежування і розподілу повноважень між рівнями та органами публічного врядування.
Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №14412 «Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування». Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Документ має на меті чітко визначити, хто і за що відповідає в системі публічного управління — між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також між місцевою владою та органами виконавчої влади.

Законопроєкт базується на принципах децентралізації та субсидіарності і покликаний:

  • усунути конфлікти повноважень між органами влади;
  • підвищити ефективність публічного управління;
  • забезпечити кращу якість і доступність публічних послуг;
  • сприяти більш ефективному використанню бюджетних коштів.

Документом пропонується визначити:

  • правову основу розмежування та розподілу повноважень між рівнями та органами публічного врядування;
  • принципи розмежування повноважень між рівнями та органами публічного врядування;
  • рівні та органи публічного врядування для цілей цього Закону;
  • класифікацію повноважень органів публічного врядування;
  • критерії розмежування власних та делегованих повноважень місцевого самоврядування, а також критерії розмежування повноважень між рівнями місцевого самоврядування;
  • умови делегування повноважень держави місцевому самоврядуванню;
  • особливості реалізації повноважень держави та місцевого самоврядування в умовах воєнного чи надзвичайного стану;
  • ресурсне забезпечення реалізації повноважень органів публічного врядування;
  • межі автономії органів місцевого самоврядування в прийнятті рішень;
  • відповідальність органів місцевого самоврядування за реалізацію повноважень.

Верховна Рада України законопроект Кабінет Міністрів України

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

