Кабмин предлагает новую систему распределения полномочий между уровнями власти
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14412 «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Документ имеет целью чётко определить, кто и за что отвечает в системе публичного управления — между органами местного самоуправления разных уровней, а также между местной властью и органами исполнительной власти.
Законопроект основывается на принципах децентрализации и субсидиарности и призван:
- устранить конфликты полномочий между органами власти;
- повысить эффективность публичного управления;
- обеспечить лучшее качество и доступность публичных услуг;
- способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.
Документом предлагается определить:
- правовую основу разграничения и распределения полномочий между уровнями и органами публичного управления;
- принципы разграничения полномочий между уровнями и органами публичного управления;
- уровни и органы публичного управления для целей настоящего Закона;
- классификацию полномочий органов публичного управления;
- критерии разграничения собственных и делегированных полномочий местного самоуправления, а также критерии разграничения полномочий между уровнями местного самоуправления;
- условия делегирования полномочий государства местному самоуправлению;
- особенности реализации полномочий государства и местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения;
- ресурсное обеспечение реализации полномочий органов публичного управления;
- пределы автономии органов местного самоуправления при принятии решений;
- ответственность органов местного самоуправления за реализацию полномочий.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.