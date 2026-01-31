Кабмин предлагает новую систему распределения полномочий между уровнями власти

Правительство зарегистрировало в Совете законопроект, которым предлагается определить правовые принципы, принципы и механизмы разграничения и распределения полномочий между уровнями и органами публичного управления.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14412 «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ имеет целью чётко определить, кто и за что отвечает в системе публичного управления — между органами местного самоуправления разных уровней, а также между местной властью и органами исполнительной власти.

Законопроект основывается на принципах децентрализации и субсидиарности и призван:

устранить конфликты полномочий между органами власти;

повысить эффективность публичного управления;

обеспечить лучшее качество и доступность публичных услуг;

способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.

Документом предлагается определить:

правовую основу разграничения и распределения полномочий между уровнями и органами публичного управления;

принципы разграничения полномочий между уровнями и органами публичного управления;

уровни и органы публичного управления для целей настоящего Закона;

классификацию полномочий органов публичного управления;

критерии разграничения собственных и делегированных полномочий местного самоуправления, а также критерии разграничения полномочий между уровнями местного самоуправления;

условия делегирования полномочий государства местному самоуправлению;

особенности реализации полномочий государства и местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения;

ресурсное обеспечение реализации полномочий органов публичного управления;

пределы автономии органов местного самоуправления при принятии решений;

ответственность органов местного самоуправления за реализацию полномочий.

