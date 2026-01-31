  1. В Украине

Кабмин предлагает новую систему распределения полномочий между уровнями власти

08:12, 31 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство зарегистрировало в Совете законопроект, которым предлагается определить правовые принципы, принципы и механизмы разграничения и распределения полномочий между уровнями и органами публичного управления.
Кабмин предлагает новую систему распределения полномочий между уровнями власти
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №14412 «Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления». Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Документ имеет целью чётко определить, кто и за что отвечает в системе публичного управления — между органами местного самоуправления разных уровней, а также между местной властью и органами исполнительной власти.

Законопроект основывается на принципах децентрализации и субсидиарности и призван:

  • устранить конфликты полномочий между органами власти;
  • повысить эффективность публичного управления;
  • обеспечить лучшее качество и доступность публичных услуг;
  • способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.

Документом предлагается определить:

  • правовую основу разграничения и распределения полномочий между уровнями и органами публичного управления;
  • принципы разграничения полномочий между уровнями и органами публичного управления;
  • уровни и органы публичного управления для целей настоящего Закона;
  • классификацию полномочий органов публичного управления;
  • критерии разграничения собственных и делегированных полномочий местного самоуправления, а также критерии разграничения полномочий между уровнями местного самоуправления;
  • условия делегирования полномочий государства местному самоуправлению;
  • особенности реализации полномочий государства и местного самоуправления в условиях военного или чрезвычайного положения;
  • ресурсное обеспечение реализации полномочий органов публичного управления;
  • пределы автономии органов местного самоуправления при принятии решений;
  • ответственность органов местного самоуправления за реализацию полномочий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины законопроект Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Долги за тепло как предмет спора: что решил суд в Кривом Роге по делу об оплате коммунальных услуг

Суд подтвердил финансовую ответственность совладельцев квартиры за потребленные коммунальные услуги и инфляционные потери.

Домашних животных можно будет передавать по завещанию: Украина обновляет Гражданский кодекс

Предусматривается комплексное обновление структуры и принципов Гражданского кодекса Украины по европейской модели.

Какую зарплату будут получать судьи и прокуроры по законопроекту Галины Третьяковой

Законопроект о справедливой системе оплаты труда устанавливает для судей максимальные размеры годового дохода по уровням Исполнительного табеля.

Кадры, независимость, социальные гарантии: чем занимается Совет прокуроров Украины и какие приоритеты его работы на 2026 год

Глава Совета прокуроров Украины Руслан Романов в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал о полномочиях СПУ, приоритетах его работы на 2026 год, социальных гарантиях и защите независимости прокуроров, а также ситуации вокруг конкурса в САП.

Государственная регистрация в проекте нового Гражданского кодекса: что подготовил обществу Руслан Стефанчук

В проекте нового Гражданского кодекса государственной регистрации посвящена целая книга.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]