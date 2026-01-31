Коли в Україні послабшають морози та що прогнозують синоптики на останній день січня

У більшості регіонів денна температура становитиме -6…-10 градусів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В останній день січня погодні умови в Україні суттєво відрізнятимуться залежно від регіону. Частину областей охоплять морози, тоді як у місцях, де ще зберігатиметься плюсова температура, прогнозують опади та поривчастий вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, 31 січня у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму вдень температура повітря коливатиметься в межах +1…+5 градусів. Водночас відносне потепління супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом і штормовими поривами вітру.

«Тому назвати таку погоду комфортною складно», — зауважила синоптикиня.

Водночас із півночі в Україну заходить потужний антициклон, який поступово витіснятиме вологе повітря та зумовить похолодання.

У більшості регіонів денна температура становитиме -6…-10 градусів, а в північних і західних областях — -7…-12. Вітер північно-східного напрямку, поривчастий, місцями зі штормовими поривами, що додатково посилюватиме відчуття холоду.

Сніг і мокрий сніг очікуються в центральних областях (окрім Вінниччини), на півдні та сході країни. На південному сході переважатимуть дощі. Водночас у північних і західних регіонах істотних опадів не передбачається.

Погода у Києві

За прогнозом Діденко, січень у столиці завершиться морозною погодою. Вночі температура повітря опуститься до -14 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько -12.

За даними Укргідрометцентру, у Києві опадів не очікується, однак на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Надалі морози в Україні посилюватимуться — країну накриє друга хвиля холоду. За словами синоптикині, початок лютого буде вкрай морозним: у нічні години температура повітря може знижуватися до -20…-28 градусів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.