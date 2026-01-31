  1. В Україні

Коли в Україні послабшають морози та що прогнозують синоптики на останній день січня

09:43, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У більшості регіонів денна температура становитиме -6…-10 градусів.
Коли в Україні послабшають морози та що прогнозують синоптики на останній день січня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В останній день січня погодні умови в Україні суттєво відрізнятимуться залежно від регіону. Частину областей охоплять морози, тоді як у місцях, де ще зберігатиметься плюсова температура, прогнозують опади та поривчастий вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За її прогнозом, 31 січня у Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму вдень температура повітря коливатиметься в межах +1…+5 градусів. Водночас відносне потепління супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом і штормовими поривами вітру.

«Тому назвати таку погоду комфортною складно», — зауважила синоптикиня.

Водночас із півночі в Україну заходить потужний антициклон, який поступово витіснятиме вологе повітря та зумовить похолодання.

У більшості регіонів денна температура становитиме -6…-10 градусів, а в північних і західних областях — -7…-12. Вітер північно-східного напрямку, поривчастий, місцями зі штормовими поривами, що додатково посилюватиме відчуття холоду.

Сніг і мокрий сніг очікуються в центральних областях (окрім Вінниччини), на півдні та сході країни. На південному сході переважатимуть дощі. Водночас у північних і західних регіонах істотних опадів не передбачається.

Погода у Києві

За прогнозом Діденко, січень у столиці завершиться морозною погодою. Вночі температура повітря опуститься до -14 градусів, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть близько -12.

За даними Укргідрометцентру, у Києві опадів не очікується, однак на дорогах зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 м/с.

Надалі морози в Україні посилюватимуться — країну накриє друга хвиля холоду. За словами синоптикині, початок лютого буде вкрай морозним: у нічні години температура повітря може знижуватися до -20…-28 градусів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прогноз погоди

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]