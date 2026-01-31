  1. В Украине

Когда в Украине ослабеют морозы и что прогнозируют синоптики на последний день января

09:43, 31 января 2026
В большинстве регионов дневная температура будет составлять -6…-10 градусов.
В последний день января погодные условия в Украине будут существенно отличаться в зависимости от региона. Часть областей накроют морозы, тогда как в местах, где ещё будет сохраняться плюсовая температура, прогнозируют осадки и порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, 31 января в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму днём температура воздуха будет колебаться в пределах +1…+5 градусов. В то же время относительное потепление будет сопровождаться дождём, мокрым снегом и штормовыми порывами ветра.

«Поэтому назвать такую погоду комфортной сложно», — отметила синоптик.

В то же время с севера в Украину заходит мощный антициклон, который постепенно будет вытеснять влажный воздух и приведёт к похолоданию.

В большинстве регионов дневная температура составит -6…-10 градусов, а в северных и западных областях — -7…-12. Ветер северо-восточного направления, порывистый, местами со штормовыми порывами, что дополнительно будет усиливать ощущение холода.

Снег и мокрый снег ожидаются в центральных областях (кроме Винницкой), на юге и востоке страны. На юго-востоке будут преобладать дожди. В то же время в северных и западных регионах существенных осадков не прогнозируется.

Погода в Киеве

По прогнозу Диденко, январь в столице завершится морозной погодой. Ночью температура воздуха опустится до -14 градусов, а днём столбики термометров будут показывать около -12.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве осадков не ожидается, однако на дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

В дальнейшем морозы в Украине будут усиливаться — страну накроет вторая волна холода. По словам синоптика, начало февраля будет крайне морозным: в ночные часы температура воздуха может снижаться до -20…-28 градусов.

прогноз погоды

