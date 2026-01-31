Зібрав 8,4 млн грн на «інвестиції», бізнес та єОселю: експоліцейського з Київщини підозрюють у крупному шахрайств

Підозрюваний, обіймаючи посаду старшого інспектора Управління патрульної поліції Київської області,неодноразово отримував від громадян значні суми коштів.

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань оголосили підозру колишньому правоохоронцю, внаслідок дій якого троє потерпілих втратили понад 8,4 млн гривень, повідомили у ДБР.

За даними слідства, упродовж 2025 року чоловік, працюючи старшим інспектором Управління патрульної поліції Київської області, систематично брав у громадян великі суми грошей. Він переконував людей вкладати кошти у нібито вигідні проєкти — розвиток бізнесу, купівлю автомобілів або придбання житла за державною програмою.

Щоб викликати довіру, фігурант оформлював боргові розписки та обіцяв повернути гроші з відсотками. Насправді ж кошти він не повертав, а заявлені «інвестиції» так і не були реалізовані.

Слідчі досліджують інформацію про інших потерпілих шахрая, яких, за оперативними даними, може бути ще понад десять осіб.

Колишньому правоохоронцю повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

