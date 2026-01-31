Собрал 8,4 млн грн на «инвестиции», бизнес и еОселю: экс-полицейского с Киевщины подозревают в крупном мошенничестве

Подозреваемый, занимая должность старшего инспектора Управления патрульной полиции Киевской области, неоднократно получал от граждан значительные суммы средств.

Сотрудники ГБР объявили подозрение бывшему правоохранителю, в результате действий которого трое пострадавших потеряли более 8,4 млн гривен, сообщили в ГБР.

По данным следствия, в 2025 году мужчина, работая старшим инспектором Управления патрульной полиции Киевской области, систематически брал у граждан большие суммы денег. Он убеждал людей вкладывать средства в якобы выгодные проекты – развитие бизнеса, покупку автомобилей или приобретение жилья по государственной программе.

Чтобы внушить доверие, фигурант оформлял долговые расписки и обещал вернуть деньги с процентами. На самом же деле средства он не возвращал, а заявленные «инвестиции» так и не были реализованы.

Следователи исследуют информацию о других потерпевших мошенниках, которых, по оперативным данным, может быть еще более десяти человек.

Бывшему правоохранителю сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

