Собрал 8,4 млн грн на «инвестиции», бизнес и еОселю: экс-полицейского с Киевщины подозревают в крупном мошенничестве
Сотрудники ГБР объявили подозрение бывшему правоохранителю, в результате действий которого трое пострадавших потеряли более 8,4 млн гривен, сообщили в ГБР.
По данным следствия, в 2025 году мужчина, работая старшим инспектором Управления патрульной полиции Киевской области, систематически брал у граждан большие суммы денег. Он убеждал людей вкладывать средства в якобы выгодные проекты – развитие бизнеса, покупку автомобилей или приобретение жилья по государственной программе.
Чтобы внушить доверие, фигурант оформлял долговые расписки и обещал вернуть деньги с процентами. На самом же деле средства он не возвращал, а заявленные «инвестиции» так и не были реализованы.
Следователи исследуют информацию о других потерпевших мошенниках, которых, по оперативным данным, может быть еще более десяти человек.
Бывшему правоохранителю сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса.
Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
