  1. В Украине

Собрал 8,4 млн грн на «инвестиции», бизнес и еОселю: экс-полицейского с Киевщины подозревают в крупном мошенничестве

21:27, 31 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Подозреваемый, занимая должность старшего инспектора Управления патрульной полиции Киевской области, неоднократно получал от граждан значительные суммы средств.
Собрал 8,4 млн грн на «инвестиции», бизнес и еОселю: экс-полицейского с Киевщины подозревают в крупном мошенничестве
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сотрудники ГБР объявили подозрение бывшему правоохранителю, в результате действий которого трое пострадавших потеряли более 8,4 млн гривен, сообщили в ГБР.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в 2025 году мужчина, работая старшим инспектором Управления патрульной полиции Киевской области, систематически брал у граждан большие суммы денег. Он убеждал людей вкладывать средства в якобы выгодные проекты – развитие бизнеса, покупку автомобилей или приобретение жилья по государственной программе.

Чтобы внушить доверие, фигурант оформлял долговые расписки и обещал вернуть деньги с процентами. На самом же деле средства он не возвращал, а заявленные «инвестиции» так и не были реализованы.

Следователи исследуют информацию о других потерпевших мошенниках, которых, по оперативным данным, может быть еще более десяти человек.

Бывшему правоохранителю сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса.

Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ГБР Киевская область

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установку счетчиков на газ «только для плиты» хотят отложить на 7 лет после завершения военного положения

Минэнерго предлагает отложить обязательное установление газовых счетчиков для населения, которое использует газ только для приготовления пищи.

Обязательное страхование волонтеров могут сделать формальностью — в Раде раскритиковали законопроект

Почему Верховная Рада Украины вернула на доработку законопроект об обязательном государственном страховании волонтеров.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]