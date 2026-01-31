Пенсія плюс 1000 гривень: хто може розраховувати на надбавку

В Україні деякі громадяни зможуть додатково отримувати до пенсії 1000 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні окремі категорії громадян мають право на доплату до пенсії у більше 1000 гривень. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Кіровоградській області.

Йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною, яка передбачена Законом України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». Така надбавка встановлюється за визначні геройські вчинки або вагомі трудові досягнення і надається у вигляді додаткових грошових виплат, пільг чи компенсацій.

Зокрема, право на пенсію за особливі заслуги мають матері, які народили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, а виховання дітей до цього віку здійснював батько, право на таку надбавку надається йому. Також враховуються усиновлені діти.

Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до основної пенсії — за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника або за вислугу років. Її розмір залежить від заслуг особи.

Для багатодітних матерів надбавка становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — залежно від кількості дітей.

Починаючи з 1 січня 2026 року, розмір цієї доплати складатиме від 908,25 грн до 1038 грн на місяць.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.