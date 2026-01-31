  1. В Украине

Пенсия плюс 1000 гривен: кто может рассчитывать на прибавку

23:30, 31 января 2026
В Украине некоторые граждане могут дополнительно получать до пенсии 1000 гривен.
В Украине отдельные категории граждан имеют право на доплату к пенсии в размере более 1000 гривен. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной, которая предусмотрена Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Такая надбавка устанавливается за выдающиеся героические поступки или весомые трудовые достижения и предоставляется в виде дополнительных денежных выплат, льгот или компенсаций.

В частности, право на пенсию за особые заслуги имеют матери, которые родили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста. Если в случае смерти матери или лишения ее родительских прав воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на такую надбавку предоставляется ему. Также учитываются дети, усыновленные в установленном законом порядке.

Пенсия за особые заслуги устанавливается как надбавка к основной пенсии — по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет. Ее размер зависит от заслуг лица.

Для многодетных матерей надбавка составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — в зависимости от количества детей.

Начиная с 1 января 2026 года, размер этой доплаты будет составлять от 908,25 грн до 1038 грн в месяц.

