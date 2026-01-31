  1. В Україні

Без світла і опалення: у МВС пояснили, як зігрітися безпечно

19:21, 31 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За відсутності світла та опалення важливо знати, як зігрітися безпечно, тому у МВС пояснили, які способи дійсно допомагають зберегти тепло, а які є небезпечними міфами.
Без світла і опалення: у МВС пояснили, як зігрітися безпечно
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В умовах відсутності електропостачання та опалення особливо важливо знати, як убезпечити себе від переохолодження. У Міністерстві внутрішніх справ надали рекомендації, як зігрітися в холодних приміщеннях та уникнути небезпечних ситуацій.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві наголошують: поширені «народні» способи зігрівання можуть не лише не допомогти, а й становити загрозу для здоров’я та життя.

Зокрема, в МВС застерігають, що вживання алкоголю не зігріває організм, а навпаки підвищує ризик переохолодження. Також не рекомендується перевантажувати себе фізичними вправами на холоді, адже це може зашкодити організму.

Фахівці радять одягатися у кілька шарів, надаючи перевагу натуральним тканинам або термоодягу. Після переохолодження зігріватися слід поступово, уникаючи різких температурних перепадів. Для сну рекомендують використовувати окремі сухі й теплі шкарпетки.

Окремо в МВС наголошують на небезпеці використання газу чи відкритого вогню для обігріву приміщень, оскільки це може призвести до пожежі або отруєння чадним газом.

Нагадаємо, у суботу, 31 січня, майже по всіх областях України зникло світло. Укренерго запровадило екстренні відключення світла. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС світло опалення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлення лічильників на газ «лише для плити» хочуть відкласти на 7 років після завершення воєнного стану

Міненерго пропонує відтермінувати обов’язкове встановлення газових лічильників для населення, що використовує газ лише для приготування їжі.

Обов’язкове страхування волонтерів можуть зробити формальністю — у Раді розкритикували законопроєкт

Чому Верховна Рада повернула на доопрацювання законопроєкт про обов’язкове державне страхування волонтерів.

Керування під забороною: суд у Солоному наголосив на обов’язковості належного повідомлення водія

Суд зазначив, що формальні відомості не прирівнюються до об’єктивно встановленого правопорушення.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]