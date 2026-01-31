Без світла і опалення: у МВС пояснили, як зігрітися безпечно

За відсутності світла та опалення важливо знати, як зігрітися безпечно, тому у МВС пояснили, які способи дійсно допомагають зберегти тепло, а які є небезпечними міфами.

В умовах відсутності електропостачання та опалення особливо важливо знати, як убезпечити себе від переохолодження. У Міністерстві внутрішніх справ надали рекомендації, як зігрітися в холодних приміщеннях та уникнути небезпечних ситуацій.

У відомстві наголошують: поширені «народні» способи зігрівання можуть не лише не допомогти, а й становити загрозу для здоров’я та життя.

Зокрема, в МВС застерігають, що вживання алкоголю не зігріває організм, а навпаки підвищує ризик переохолодження. Також не рекомендується перевантажувати себе фізичними вправами на холоді, адже це може зашкодити організму.

Фахівці радять одягатися у кілька шарів, надаючи перевагу натуральним тканинам або термоодягу. Після переохолодження зігріватися слід поступово, уникаючи різких температурних перепадів. Для сну рекомендують використовувати окремі сухі й теплі шкарпетки.

Окремо в МВС наголошують на небезпеці використання газу чи відкритого вогню для обігріву приміщень, оскільки це може призвести до пожежі або отруєння чадним газом.

