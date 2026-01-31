  1. В Україні

Блекаут у регіонах став наслідком каскадного відключення в енергосистемі, – Шмигаль

12:30, 31 січня 2026
Денис Шмигаль пояснив, що через різке порушення балансу на підстанціях спрацювали автоматичні системи захисту, внаслідок чого частину споживачів було відключено від електропостачання.
У суботу, 31 січня, майже по всіх областях України зникло світло. Укренерго запровадило екстренні відключення світла. Міністр енергетики Денис Шмигаль оприлюднив перші роз’яснення щодо причин ситуації.

За його словами,  блекаут у регіонах став наслідком каскадного відключення в енергосистемі.

Він розповів, що о 10:42 в енергосистемі стався серйозний технологічний збій, пов’язаний з одночасним відключенням міждержавної лінії електропередачі напругою 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови, а також лінії 750 кВ між західною і центральною частинами України.

За словами Шмигаля, це спричинило каскадні відключення в електроенергетичній мережі України та автоматичне спрацювання систем захисту на підстанціях. Унаслідок цього було здійснено розвантаження енергоблоків атомних електростанцій.

Наразі в Києві, Київській, Житомирській та Харківській областях застосовано спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії.

Енергетики працюють над відновленням стабільної роботи енергосистеми. Очікується, що електропостачання для деяких споживачів буде відновлено протягом найближчих годин.

Нагадаємо, що у Києві не працює метро, а на Одещині  через утворення льоду на дротах зафіксували аварійні пошкодження електромереж.

У Молдові зафіксували масштабні перебої з електропостачанням, пов’язані з ускладненнями в роботі енергосистеми України. 

енергетика Денис Шмигаль відключення світла світло

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

