Метро Києва призупинило роботу через зникнення напруги

У столичному метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення.

Про відновлення роботи підземки обіцяють повідомити додатково.

Тим часом у Києві запроваджено екстрені відключення світла, інформує «Київ Цифровий»

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.