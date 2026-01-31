Метро Києва призупинило роботу через зникнення напруги
11:14, 31 січня 2026
У столичному метрополітені призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.
У Київському метрополітені тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги від зовнішніх джерел живлення.
Про відновлення роботи підземки обіцяють повідомити додатково.
Тим часом у Києві запроваджено екстрені відключення світла, інформує «Київ Цифровий»
