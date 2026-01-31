Метро Киева приостановило работу из-за исчезновения напряжения
11:14, 31 января 2026
В столичном метрополитене приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.
В Киевском метрополитене временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения от внешних источников питания.
О возобновлении работы подземки обещают сообщить дополнительно.
Тем временем в Киеве введены экстренные отключения света, информирует «Киев Цифровой».
