Метро Киева приостановило работу из-за исчезновения напряжения

В столичном метрополитене приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевском метрополитене временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения от внешних источников питания.

О возобновлении работы подземки обещают сообщить дополнительно.

Тем временем в Киеве введены экстренные отключения света, информирует «Киев Цифровой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.