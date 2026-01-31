  1. В Україні

Негода знеструмила частину Одеси та області: що відомо

10:19, 31 січня 2026
Через намерзання льоду сталися обриви проводів і пошкодження елементів електромереж.
Фото: Getty Images
В Одеській області через утворення льоду на дротах зафіксували аварійні пошкодження електромереж, зокрема обриви ліній електропередачі та вихід з ладу окремих елементів інфраструктури. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Станом на ранок 31 січня електропостачання відсутнє в таких районах: Подільський, Березівський, Роздільнянський, Білгород-Дністровський та Одеський. У самій Одесі подачу електроенергії забезпечують насамперед для об’єктів критичної інфраструктури. Половина міста без світла з ранку 30 січня.

Аварійні бригади працювали протягом усієї ночі та продовжують зараз. Коли буде світло - поки невідомо.

В Одесі та області 31 січня оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків, очікується налипання мокрого снігу, місцями інтенсивні опади, утворення ожеледі товщиною 6–19 мм, а також поривчастий вітер швидкістю 15–20 м/с.

прогноз погоди

