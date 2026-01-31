Непогода обесточила часть Одессы и области: что известно

Из-за намерзания льда произошли обрывы проводов и повреждение элементов электросетей.

В Одесской области из-за образования льда на проводах зафиксировали аварийные повреждения электросетей, в частности, обрывы линий электропередачи и выход из строя отдельных элементов инфраструктуры. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

На утро 31 января электроснабжение отсутствует в таких районах: Подольский, Березовский, Раздельнянский, Белгород-Днестровский и Одесский. В самой Одессе подачу электроэнергии обеспечивают, прежде всего, для объектов критической инфраструктуры. Половина города без света с утра 30 января.

Аварийные бригады работали в течение всей ночи и продолжают сейчас. Когда будет светло – пока неизвестно.

В Одессе и области 31 января объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ожидается налипание мокрого снега, местами интенсивные осадки, образование гололеда толщиной 6-19 мм, а также порывистый ветер скоростью 15-20 м/с.

