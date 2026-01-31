  1. В Украине

Блекаут в регионах стал следствием каскадного отключения в энергосистеме, – Шмыгаль

12:30, 31 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Денис Шмыгаль пояснил, что из-за резкого нарушения баланса на подстанциях сработали автоматические системы защиты, в результате чего часть потребителей была отключена от электроснабжения.
Блекаут в регионах стал следствием каскадного отключения в энергосистеме, – Шмыгаль
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 31 января, почти во всех областях Украины исчезло электроснабжение. «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Денис Шмыгаль обнародовал первые разъяснения относительно причин ситуации.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, блэкаут в регионах стал следствием каскадного отключения в энергосистеме.

Он сообщил, что в 10:42 в энергосистеме произошёл серьёзный технологический сбой, связанный с одновременным отключением межгосударственной линии электропередачи напряжением 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

По словам Шмыгаля, это привело к каскадным отключениям в электроэнергетической сети Украины и автоматическому срабатыванию систем защиты на подстанциях. В результате было произведено разгрузка энергоблоков атомных электростанций.

В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях применяются специальные графики аварийных отключений электроэнергии.

Энергетики работают над восстановлением стабильной работы энергосистемы. Ожидается, что электроснабжение для некоторых потребителей будет восстановлено в течение ближайших часов.

Напомним, что в Киеве не работает метро, ​​а в Одесской области из-за образования льда на проводах зафиксировали аварийные повреждения электросетей.

В Молдове зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, связанные с осложнениями в работе энергосистемы Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

энергетика Денис Шмыгаль отключение света свет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Установку счетчиков на газ «только для плиты» хотят отложить на 7 лет после завершения военного положения

Минэнерго предлагает отложить обязательное установление газовых счетчиков для населения, которое использует газ только для приготовления пищи.

Обязательное страхование волонтеров могут сделать формальностью — в Раде раскритиковали законопроект

Почему Верховная Рада Украины вернула на доработку законопроект об обязательном государственном страховании волонтеров.

Управление под запретом: суд в Солоном подчеркнул обязательность надлежащего уведомления водителя

Суд отметил, что формальные сведения не приравниваются к объективно установленному правонарушению.

Рада хочет запретить уменьшение зарплаты без согласия работника: законопроект

Комитет Верховной Рады будет рассматривать законопроект, который может существенно ограничить возможности работодателей в одностороннем порядке изменять условия оплаты труда.

Какие административные услуги остаются бесплатными в законопроекте «Об административном сборе»

В парламенте готовят ко второму чтению законопроект, который гарантирует бесплатность ключевых административных услуг — от регистрации рождения до первого паспорта.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]