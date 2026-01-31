Блекаут в регионах стал следствием каскадного отключения в энергосистеме, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль пояснил, что из-за резкого нарушения баланса на подстанциях сработали автоматические системы защиты, в результате чего часть потребителей была отключена от электроснабжения.

В субботу, 31 января, почти во всех областях Украины исчезло электроснабжение. «Укрэнерго» ввело экстренные отключения электроэнергии. Министр энергетики Денис Шмыгаль обнародовал первые разъяснения относительно причин ситуации.

По его словам, блэкаут в регионах стал следствием каскадного отключения в энергосистеме.

Он сообщил, что в 10:42 в энергосистеме произошёл серьёзный технологический сбой, связанный с одновременным отключением межгосударственной линии электропередачи напряжением 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

По словам Шмыгаля, это привело к каскадным отключениям в электроэнергетической сети Украины и автоматическому срабатыванию систем защиты на подстанциях. В результате было произведено разгрузка энергоблоков атомных электростанций.

В настоящее время в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях применяются специальные графики аварийных отключений электроэнергии.

Энергетики работают над восстановлением стабильной работы энергосистемы. Ожидается, что электроснабжение для некоторых потребителей будет восстановлено в течение ближайших часов.

Напомним, что в Киеве не работает метро, ​​а в Одесской области из-за образования льда на проводах зафиксировали аварийные повреждения электросетей.

В Молдове зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением, связанные с осложнениями в работе энергосистемы Украины.

