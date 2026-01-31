В Молдове произошел блекаут из-за перебоев в энергосистеме Украины

В Молдове из-за отключения электроэнергии прекратилось движение троллейбусов и наблюдаются перебои со связью.

В Молдове зафиксировали масштабные перебои с электроснабжением, связанные с усложнениями в работе энергосистемы Украины. О ситуации проинформировали вице-премьер-министр Андрей Спину и министр энергетики Дорин Жунгиету.

Как пояснил глава энергетического ведомства, в стране произошло аварийное отключение электроэнергетической системы, вызванное серьезными сбоями в украинской энергосети.

"Из-за серьезных проблем в электросети Украины утром в субботу произошло падение напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы", - заявил министр энергетики страны.

В Молдове остановились троллейбусы и возникли проблемы с сотовой связью. Это наблюдается как в столице, так и других городах Молдовы.

Из-за сложных погодных условий в Украине в ряде областей введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве не работает метро, ​​а в Одесской области из-за образования льда на проводах зафиксировали аварийные повреждения электросетей.

