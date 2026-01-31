У Молдові стався блекаут через перебої в енергосистемі України
У Молдові зафіксували масштабні перебої з електропостачанням, пов’язані з ускладненнями в роботі енергосистеми України. Про ситуацію поінформували віцепрем’єр-міністр Андрій Спину та міністр енергетики Дорін Жунгієту.
Як пояснив очільник енергетичного відомства, в країні відбулося аварійне відключення електроенергетичної системи, спричинене серйозними збоями в українській енергомережі.
«Через серйозні проблеми в електромережі України вранці в суботу сталося падіння напруги на лінії електропередачі 400 кВ Ісакча–Вулканешти–МГРЕС, що призвело до аварійного відключення електроенергетичної системи», — заявив міністр енергетики країни.
У Молдові зупинилися тролейбуси та виникли проблеми зі стільниковим зв'язком. Це спостерігається як у столиці, так і в інших містах Молдови.
Через складні погодні умови в Україні в низці областей запроваджено аварійні відключення електроенергії. У Києві не працює метро, а на Одещині через утворення льоду на дротах зафіксували аварійні пошкодження електромереж.
