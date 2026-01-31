Без света и отопления: в МВД объяснили, как согреться безопасно

При отсутствии света и отопления важно знать, как согреться безопасно, поэтому в МВД объяснили, какие способы действительно помогают сохранить тепло, а какие опасны мифы.

В условиях отсутствия электроснабжения и отопления особенно важно знать, как обезопасить себя от переохлаждения. В Министерстве внутренних дел предоставили рекомендации, как согреться в холодных помещениях и избежать опасных ситуаций.

В ведомстве подчёркивают: распространённые «народные» способы согревания могут не только не помочь, но и представлять угрозу для здоровья и жизни.

В частности, в МВД предостерегают, что употребление алкоголя не согревает организм, а наоборот повышает риск переохлаждения. Также не рекомендуется перегружать себя физическими упражнениями на холоде, поскольку это может навредить организму.

Специалисты советуют одеваться в несколько слоёв, отдавая предпочтение натуральным тканям или термобелью. После переохлаждения согреваться следует постепенно, избегая резких температурных перепадов. Для сна рекомендуется использовать отдельные сухие и тёплые носки.

Отдельно в МВД подчёркивают опасность использования газа или открытого огня для обогрева помещений, поскольку это может привести к пожару или отравлению угарным газом.

