Володимир Зеленський: без прямого діалогу на рівні лідерів територіальні питання не вирішити

Президент акцентував, що обговорення територіальних питань не може обмежуватися роботою технічних груп.

Фото: Суспільне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна зберігає готовність до мирних переговорів за участю Росії та Сполучених Штатів, однак наполягає, що Європа має бути залучена до ключових етапів цього процесу. Про це Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Чеському радіо.

Він акцентував, що обговорення територіальних питань не може обмежуватися роботою технічних груп.

«Без прямого контакту на рівні лідерів (України, США і Росії - ред.) домовитися щодо територіальних питань буде неможливо», – наголосив Зеленський.

За його словами, Україна очікує на безпекові гарантії як від США, так і від європейських партнерів, а також розраховує на членство в Європейському Союзі. Усе це є складовими ширшої 20-пунктної програми завершення війни, що передбачає, зокрема, масштабний план післявоєнної відбудови держави.

Коментуючи перспективи євроінтеграції, Президент зауважив, що 2027 рік часто називають бажаною датою вступу України до ЄС, однак фінальні рішення залежатимуть від домовленостей із міжнародними партнерами та подальшої ратифікації в національних парламентах.

Говорячи про українців, які виїхали за кордон після початку повномасштабного вторгнення, зокрема про чоловіків призовного віку, Зеленський зазначив, що такі оцінки є надто спрощеними. За його словами, переважна більшість чоловіків залишилися в Україні та стали на її захист.

«Ця війна тривала не тижні. Деякі люди воюють із 2014 року, Я не бачу мільйонів, які виїхали. Я бачу мільйони, які залишилися. І завдяки тому, що мільйони залишилися, Україна все ще стоїть», – підкреслив Глава держави.

Президент також визнав надзвичайне навантаження на військових, які роками перебувають на передовій, і наголосив на потребі ротацій та відпочинку. Водночас він зауважив, що хоча додаткові людські ресурси могли б частково зменшити напругу, вирішальною на фронті залишається довіра, а повернення чоловіків з-за кордону не може відбуватися автоматично чи виключно шляхом тиску.

Володимир Зеленський звернувся до європейських країн із застереженням, зазначивши, що Україна свого часу не була готова до окупації з боку сусідньої держави, і нині Європі варто замислитися над власною готовністю до подібних викликів.

«У 2013 році ніхто в Україні не вірив, що наш сусід окупує нашу територію і почне вбивати нас, Питання в тому, чи готова Європа до чогось подібного», – заявив Президент.

Він додав, що неодноразово порушував це питання у розмовах із європейськими лідерами, однак досі не почув чіткої відповіді.

«Я сподіваюся, що нічого не станеться, Але Росія ставить собі ті самі запитання, і Росія вже знає відповідь», – резюмував Глава держави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.