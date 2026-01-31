  1. В Украине

Владимир Зеленский: без прямого диалога на уровне лидеров территориальные вопросы не решить

17:51, 31 января 2026
Президент акцентировал, что обсуждение территориальных вопросов не может ограничиваться работой технических групп.
Фото: Суспільне
Украина сохраняет готовность к мирным переговорам с участием России и Соединенных Штатов, однако настаивает на том, что Европа должна быть вовлечена в ключевые этапы этого процесса. Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в интервью Чешскому радио.

Он акцентировал, что обсуждение территориальных вопросов не может ограничиваться работой технических групп.

«Без прямого контакта на уровне лидеров (Украины, США и России — ред.) договориться по территориальным вопросам будет невозможно», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина ожидает гарантий безопасности как со стороны США, так и со стороны европейских партнеров, а также рассчитывает на членство в Европейском Союзе. Все это является составляющими более широкой 20-пунктной программы завершения войны, которая предусматривает, в частности, масштабный план послевоенного восстановления государства.

Комментируя перспективы евроинтеграции, Президент отметил, что 2027 год часто называют желаемой датой вступления Украины в ЕС, однако финальные решения будут зависеть от договоренностей с международными партнерами и последующей ратификации в национальных парламентах.

Говоря об украинцах, которые выехали за границу после начала полномасштабного вторжения, в частности о мужчинах призывного возраста, Зеленский отметил, что такие оценки являются слишком упрощенными. По его словам, подавляющее большинство мужчин остались в Украине и встали на ее защиту.

«Эта война длилась не недели. Некоторые люди воюют с 2014 года, Я не вижу миллионов, которые выехали. Я вижу миллионы, которые остались. И благодаря тому, что миллионы остались, Украина все еще стоит», — подчеркнул Глава государства.

Президент также признал чрезвычайную нагрузку на военных, которые годами находятся на передовой, и подчеркнул необходимость ротаций и отдыха. В то же время он отметил, что хотя дополнительные человеческие ресурсы могли бы частично снизить напряжение, решающее значение на фронте сохраняет доверие, а возвращение мужчин из-за границы не может происходить автоматически или исключительно путем давления.

Владимир Зеленский обратился к европейским странам с предостережением, отметив, что Украина в свое время не была готова к оккупации со стороны соседнего государства, и сейчас Европе стоит задуматься о собственной готовности к подобным вызовам.

«В 2013 году никто в Украине не верил, что наш сосед оккупирует нашу территорию и начнет убивать нас, Вопрос в том, готова ли Европа к чему-то подобному», — заявил Президент.

Он добавил, что неоднократно поднимал этот вопрос в разговорах с европейскими лидерами, однако до сих пор не услышал четкого ответа.

«Я надеюсь, что ничего не произойдет, Но Россия задает себе те же самые вопросы, и Россия уже знает ответ», — резюмировал Глава государства.

война Владимир Зеленский переговоры

