У Києві викрили молодиків, які продавали підроблені 100-доларові банкноти

У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом 23-річним чоловікам у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті підроблених доларів США.

Як повідомила Київська міська прокуратура, спільники збували у Києві підроблену американську валюту купюрами по 100 доларів.

«Підробки були високої якості. Клієнтам їх продавали за половину номінальної вартості, тобто за 1000 підроблених доларів покупці мали заплатити 500 справжніх американських доларів.

На перший раз клієнтам пропонували придбати невелику суму, а згодом готові були продати до 100 000 доларів США», - заявили у відомстві.

Наразі задокументовано факти збуту підробок на суму 2000 доларів США.

Двом чоловікам повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

