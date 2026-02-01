  1. В Україні

У Києві викрили молодиків, які продавали підроблені 100-доларові банкноти

14:23, 1 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Наразі задокументовано факти збуту підробок на суму 2000 доларів США.
У Києві викрили молодиків, які продавали підроблені 100-доларові банкноти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці повідомили про підозру двом 23-річним чоловікам у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті підроблених доларів США.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомила Київська міська прокуратура, спільники збували у Києві підроблену американську валюту купюрами по 100 доларів.

«Підробки були високої якості. Клієнтам їх продавали за половину номінальної вартості, тобто за 1000 підроблених доларів покупці мали заплатити 500 справжніх американських доларів.

На перший раз клієнтам пропонували придбати невелику суму, а згодом готові були продати до 100 000 доларів США», - заявили у відомстві.

Наразі задокументовано факти збуту підробок на суму 2000 доларів США.

Двом чоловікам повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура шахрай Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Місцеві ради зможуть працювати при 50% складу: новий законопроєкт ВРУ

Новий законопроєкт «Про забезпечення повноважності місцевих рад» приховує інструменти для усунення міських голів та створення військових адміністрацій.

Припинення громадянства РФ без консульства – правова позиція Верховного Суду

Верховний Суд захистив право особи на український паспорт через подання декларації, визнавши розрив дипломатичних відносин з РФ незалежною від особи причиною.

Розмова адвоката з клієнтом більше не буде предметом дисциплінарних проваджень: рішення РАУ

Довгоочікуване рішення РАУ руйнує багаторічну практику «зливу» матеріалів НСРД із кримінальних справ у дисциплінарні провадження.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Кредит онлайн, а борг – офлайн: суд у Тернівці визнав електронний договір і постановив стягнути заборгованість

Суд ухвалив рішення про стягнення 65 тисяч грн, визнавши цифрову форму кредиту з усіма правовими наслідками.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]